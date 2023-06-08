Adana Demirspor, sezonu galibiyetle kapattı
Adana Demirspor, Süper Lig'in son haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü'nü 2-1 mağlup etti.
Spor Toto Süper Lig'in 38. haftasında Adana Demirspor, MKE Ankaragücü deplasmanına konuk oldu. Eryaman Stadyumu'ndaki maçı Adana Demirsporspor 2-1lik skorla kazandı.
Karşılaşmada Akdeniz ekibine galibiyeti getiren golleri 31. dakikada Younes Belhanda ve 57. dakikada Emre Akbaba attı. MKE Ankaragücü'nün tek golü ise 82.dakikada Felicio Milson'dan geldi
Bu sonucun ardından Adana Demirspor, sezonu 69 puanla tamamladı. MKE Ankaragücü ise sezona 42 puanla nokta koydu.
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