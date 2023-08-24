Adana Demirspor skoru koruyamadı! Tur eve kaldı...

Yayınlanma: 24.08.2023 - 23:04

Güncelleme: 24.08.2023 - 23:04

Adana Demirspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu ilk maçında Genk deplasmanına konuk oldu. Cageka Arena'daki mücadeleden Adana Demirspor 2-1'lik mağlubiyetle ayrıldı.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi. Temsilcimiz Adana Demirspor, 47. dakikada Emre Akbaba ile öne geçti. Genk bu gole 77. dakikada Toluwalase Arokodare ve 90+3. dakikada Daniel Munoz ile karşılık verdi.

İki takım arasındaki rövanş mücadelesi 31 Ağustos Perşembe günü Adana'da oynanacak.