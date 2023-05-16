Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella'dan Fenerbahçe itirafı

Yayınlanma: 16.05.2023 - 12:37

Güncelleme: 16.05.2023 - 12:43

Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Avrupa kupalarına katılma ihtimali, sezon sonunda bitecek sözleşmesi ve Türk futbolu hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

MONTELLA'DAN FENERBAHÇE AYRINTISI

NTV Spor'un İtalyan Tuttomercatoweb'den aktarığına göre Montella, mavi lacivertli takımla iyi bir sezon geçirdiklerini belirterek, Avrupa kupalarına katılmak için mücadele ettiklerini söyledi. Montella, "Bu sezon kesinlikle geçen yıldan daha iyiydi. Türkiye Ligi'ni daha yakından tanıma fırsatım oldu. Avrupa için mücadele eden takımlar arasında önemli bir konumdayız. Son derece tatmin edici bir sezon geçiriyoruz" dedi.

Ligde 4. sırada olduklarının ve UEFA Avrupa Konferans Ligi elemelerine katılmalarının Fenerbahçe'nin Ziraat Türkiye Kupası'nda alacağı sonuca da bağlı olduğunu hatırlatan İtalyan teknik direktör, "İlk üç Avrupa'ya gidiyor. Dördüncünün gidip gitmeyeceği Türkiye Kupası'nın sonucuna bağlı ve kupada kalan takımlardan sadece Fenerbahçe ilk üç içinde" ifadelerini kullandı.

"SÜPER LİG'İ DAHA KÖTÜ BEKLİYORDUM"

Montella, Süper Lig'de çarşamba günü bir başka İtalyan teknik direktörün çalıştırdığı Fatih Karagümrük ile karşılaşacaklarının hatırlatılması üzerine "Karagümrük bünyesinde çok sayıda İtalyan futbolcu ve antrenör barındırıyor. Andrea ile harika bir ilişkimiz var, onu bir arkadaş olarak görüyorum. O da çok iyi gidiyor. Onunla yeniden karşılaşacağımıza memnun olacağım" diye konuştu.

İtalyan çalıştırıcı, Süper Lig hakkındaki izlenimlerinin sorulması üzerine "Açıkçası daha kötüsünü bekliyordum. Kariyerlerinin zirvesinde olmayan ama kesinlikle önemli oyuncuların olduğu bir lig. Aklıma Galatasaray'dan Icardi, Mertens, Oliveira ve Zaniolo geliyor. Lig, Serie A'dan çok daha az taktiksel" yanıtını verdi.

OLYMPIAKOS İDDİALARI

Vincenzo Montella, sezon sonunda Adana Demirspor ile sözleşmesinin biteceğini hatırlatarak "Sözleşmem bitmek üzere, Adana Demirspor'da devam edip etmeme konusunu değerlendiriyorum. Ailemle aramda biraz mesafe var. Onlara biraz daha yakınlaşma isteğim var ama bu bizim işimiz. Burada kalma ihtimalini göz ardı etmiyorum çünkü kendimi iyi hissediyorum. Sağlam ve önemli hedefleri olan bir kulüp başkanımız var. Karar vermek için zaman var. Şimdi ligin sonuna odaklanıp bekleyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Montella adının Yunanistan'ın Olympiakos takımıyla ile anılmasının hatırlatılması üzerine "Olympiakos kesinlikle bir Avrupa takımı ve kesinlikle duygu ve tutku alanına giriyor. Dürüst olmak gerekirse onlara karşı herhangi bir yakınlaşmam olmadı ve bugün bunu değerlendirme ihtimalim yok" yanıtını verdi.