Trabzonspor maçı öncesi Fenerbahçe'den sakatlık açıklaması!
Süper Lig'in 34. haftasında perşembe günü sahasında Trabzonspor'u konuk edecek Fenerbahçe, Bright Osayi Samuel hakkında sakatlık bilgisi paylaştı.
Trabzonspor'u konuk edecek Fenerbahçe'de sakatlık şoku yaşanıyor.
Sarı-lacivertli takımdan yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbol A Takımı oyuncularımızdan Bright Osayi Samuel’in antrenmanda aldığı darbe sonrası Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde MR görüntülemesi gerçekleştirilmiştir. Görüntüleme neticesinde sol baldırında kas içinde darbeye bağlı kanama ve yırtık izlenen oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız" denildi.
Bright Osayi Samuel
Nijeryalı futbolcu Samuel'in, Trabzonspor ve Sivasspor karşılaşmalarında forma giyemeyeceği kaydedildi.
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