Adana Demirspor Yaroslav Rakitskiy ile anlaştı!

Savunmasını güçlendirmek isteyen Adana Demirspor, Ukraynalı Milli stoper Yaroslav Rakitskiy ile anlaşma sağladı.

cumhuriyet.com.tr
17 Temmuz 2022 Pazar, 13:24
Adana Demirspor Yaroslav Rakitskiy ile anlaştı!
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Ligin başlamasına kısa bir süre kala savunmasını güçlendirmeye çalışan Adana Demirspor'da, Ukraynalı Milli stoper Yaroslav Rakitskiy ile anlaşıldığı öğrenildi.

Sona eren Bolu kampının ardından transferi düşünülen Ukraynalı stoperin Adana'ya getirilmesi ve 4 gün sonra başlayacak İtalya kampına takımla birlikte katılması bekleniyor. Adana Demirspor, Ukraynalı savunmacının transferi için son detayları görüşüyor.


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