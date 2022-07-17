Adana Demirspor Yaroslav Rakitskiy ile anlaştı!
Savunmasını güçlendirmek isteyen Adana Demirspor, Ukraynalı Milli stoper Yaroslav Rakitskiy ile anlaşma sağladı.
Ligin başlamasına kısa bir süre kala savunmasını güçlendirmeye çalışan Adana Demirspor'da, Ukraynalı Milli stoper Yaroslav Rakitskiy ile anlaşıldığı öğrenildi.
Sona eren Bolu kampının ardından transferi düşünülen Ukraynalı stoperin Adana'ya getirilmesi ve 4 gün sonra başlayacak İtalya kampına takımla birlikte katılması bekleniyor. Adana Demirspor, Ukraynalı savunmacının transferi için son detayları görüşüyor.
Video Haberler
- Otel odasından yola dolar saçtı
- Avcılar'da kombiye sıkışan yavru kediyi İtfaiye kurtardı
- Yola düşen kaya parçaları kazaya neden oldu
- Örnek olması için hikayesini kitaplaştırdı
- Endişe yaratan görüntü: Sahilin bir kısmı kapatıldı
- Arsa satın almak isteyenler dikkat!
- Konya'da dinlenme tesisinde yangın
- Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi: 6 yaralı
- İlginç anlar: Eşinin tutuklandığını öğrendi; sokağa attı
- Muhalefet için yeni aday iddiası mı?
En Çok Okunan Haberler
-
- Seçimi işaret etti: 'Kesin artıracak'
- 15 Temmuz'da Meclis'e ilk onlar geldi
- Ege'yi bekleyen büyük tehlike!
- Atatürk'ün 'Koliba'sı
- Çocuğunu leğende yıkayan anne konuştu
- Yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var!
- 15 Temmuz törenine gitmedi
- Erdoğan ve Bahçeli'yi yalnız bırakmamışlar!
- ‘100 gün boyunca…’
- Kaymakam Server Sinanoğlu hakkında yeni gelişme