Adana Demirspor'da maç sonu ayrılık yaşandı
UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 3. ön eleme turuna yükselen Adana Demirspor'da Norveçli oyuncu Fredrik Gulbrandsen'e maç sonunda veda edildi.
UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda 1-1'in rövanşında Cluj'u 2-1 mağlup ederek tur atlayan Adana Demirspor'da maçın ardından bir ayrılık yaşandı.
Kulüp başkanı Murat Sancak'ın maçtan önce açıkladığı üzere Norveçli forvet Fredrik Gulbrandsen ile maç sonunda vedalaşıldı. Maçın bitiş düdüğünün ardından Başkan Murat Sancak, sahaya inerek mikrofonla oyuncuları Fredrik Gulbrandsen'in Adana Demirspor'daki son maçı olduğunu söyledi. Gulbrandsen'e maç sonunda plaket verildi.
30 yaşındaki oyuncu geçtiğimiz sezon Adana Demirspor formasıyla çıktığı 24 maçta 2 gol 5 asist kaydetti.
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