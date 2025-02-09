Adana Demirspor sahadan çekilmişti: Galatasaray'dan flaş paylaşım!
Galatasaray, rakibi Adana Demirspor'un sahadan çekilmesi sonrası İngilizce hesabından paylaşım yaptı.
Galatasaray, Adana Demirspor'un sahadan çekilmesi sonrası bir paylaşım yaptı.
İşte Galatasaray'ın paylaşımı;
"5 puan ve -31 averajla son sırada yer alan rakibimiz maçtan çekildi."
Opposition Adana Demirspor (standing at the bottom of table with 5 points and -31 goal difference) opts to withdraw from the match.— Galatasaray EN (@Galatasaray) February 9, 2025
Etiketler: #galatasaray #adana demirspor #Sahadan Çekilme
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