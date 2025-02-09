Adana Demirspor sahadan çekilmişti: Galatasaray'dan flaş paylaşım!

Galatasaray, rakibi Adana Demirspor'un sahadan çekilmesi sonrası İngilizce hesabından paylaşım yaptı.

Adana Demirspor sahadan çekilmişti: Galatasaray'dan flaş paylaşım!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 09.02.2025 - 19:49

Galatasaray, Adana Demirspor'un sahadan çekilmesi sonrası bir paylaşım yaptı. 

İşte Galatasaray'ın paylaşımı; 

"5 puan ve -31 averajla son sırada yer alan rakibimiz maçtan çekildi."

 


Etiketler: #galatasaray #adana demirspor #Sahadan Çekilme

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