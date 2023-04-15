Adana Demirspor'dan Kasımpaşa karşısında gol şov!

Yayınlanma: 15.04.2023 - 18:24

Güncelleme: 15.04.2023 - 18:24

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Adana Demirspor ile Kasımpaşa karşı karşıya geldi. Yeni Adana Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 5-0'lık skorla kazandı.

Maça hızlı başlayan Adana Demirspor, 18. dakikada Yusuf Sarı'nın asisti ve David Akintola'nın golüyle öne geçti. Akintola, 21'de farkı 2'ye çıkardı. İlk golün asistini yapan Yusuf Sarı, 27. dakikada üst üste çalımların ardından yaptığı şık vuruşla 9 dakikada skoru 3-0'a getirdi.

Adana Demirspor, Cherif Ndiaye'nin 80. dakikadaki golüyle farkı 4'e çıkardı. Younes Belhanda, 90. dakikada penaltıdan skoru belirledi.

Vincenzo Montella, göreve geldikten sonra İstanbul takımlarıyla Adana'da 11 maça çıkan Adana Demirspor hiç mağlup olmadı ve 7. galibiyetini elde etti.

Bu sezon evinde oynadığı 14 maçta da yenilmeyen Adana Demirspor, 10. galibiyetini aldı ve puanını 51'e yükseltti. 2 maçlık galibiyet serisi sona eren Kasımpaşa ise 32 puanda kaldı.

Adana Demirspor, gelecek hafta Konyaspor'a konuk olacak. Kasımpaşa ise Kayserispor deplasmanında yara sarmaya çalışacak.