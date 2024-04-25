Adana Demirspor'un yıldızları, Galatasaray maçında yok!

Yayınlanma: 25.04.2024 - 23:02

Güncelleme: 25.04.2024 - 23:02

Adana Demirspor'un yıldız oyuncuları Emre Akbaba ve Yusuf Sarı, Galatasaray'a karşı forma giyemeyecek.

TRT Spor'un haberine göre; Adana Demirspor'da sakatlıkları bulunan Yusuf Sarı ve Emre Akbaba, Galatasaray ile oynanacak maçın kadrosunda yer almayacak.

Adana Demirspor'da Yusuf Sarı bu sezon çıktığı 30 maçta 5 gol 10 asist kaydederken, Emre Akbaba çıktığı 39 maçta 9 gol 2 asistlik performans gösterdi.