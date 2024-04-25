Adana Demirspor'un yıldızları, Galatasaray maçında yok!
Adana Demirspor'un yıldız oyuncuları Emre Akbaba ve Yusuf Sarı, Galatasaray'a karşı forma giyemeyecek.
Adana Demirspor'un yıldız oyuncuları Emre Akbaba ve Yusuf Sarı, Galatasaray'a karşı forma giyemeyecek.
TRT Spor'un haberine göre; Adana Demirspor'da sakatlıkları bulunan Yusuf Sarı ve Emre Akbaba, Galatasaray ile oynanacak maçın kadrosunda yer almayacak.
Adana Demirspor'da Yusuf Sarı bu sezon çıktığı 30 maçta 5 gol 10 asist kaydederken, Emre Akbaba çıktığı 39 maçta 9 gol 2 asistlik performans gösterdi.
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