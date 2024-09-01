Adana'dan acı haber geldi! Adanaspor teknik direktörü Sol Bamba hayatını kaybetti!

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Adanaspor Teknik Direktörü Sol Bamba 39 yaşında hayatını kaybetti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 01.09.2024 - 00:36
Adana'dan acı haber geldi! Adanaspor teknik direktörü Sol Bamba hayatını kaybetti!
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Adanaspor'da teknik direktörlük yapan Sol Bamba, dün rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı.

Lenf Kanseri tedavisi gören 39 yaşındaki çalıştırıcıdan kötü haber geldi.

Sol Bamba, tedavi gördüğü hastanede 39 yaşında hayatını kaybetti.

Fildişi Sahilli teknik adam, 2012-14 yılları arasında Trabzonspor'da da oynamıştı.


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