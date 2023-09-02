Adanaspor, Dimitri Oberlin'i transfer etti!
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Adanaspor, Dimitri Oberlin'i renklerine bağladığını açıkladı.
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Adanaspor, forvet Dimitri Oberlin'i kadrosuna kattı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre turuncu-beyazlı takım, son olarak İsviçre Süper Lig ekiplerinden Servette'in formasını giyen Dimitri Oberlin ile anlaşma sağladı.
Akdeniz ekibi, 25 yaşındaki forvet Oberlin ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.
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