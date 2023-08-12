Adanaspor galibiyet ile geri döndü!
Deprem faciası sonrası ilk kez resmi maça çıkan Adanaspor Trendyol 1.Lig'in açılış maçında Boluspor'u deplasmanda 2-0 mağlup etti.
Trendyol 1. Lig'in açılış karşılaşmasında Boluspor'a konuk olan Adanaspor, mücadeleyi 2-0 galibiyetle noktaladı.
İlk yarısı 0-0 biten karşılaşmada Adanaspor'a galibiyeti getiren golleri 81. dakikada Metehan Altunbaş ve 88. dakikada yeni transfer Joseph Champness kaydetti.
Bu sonuçla deprem felaketi sonrası ilk resmi maçına çıkan Adanaspor lige galibiyet ile dönmüş oldu.
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