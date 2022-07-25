Adanaspor, Hadi Sacko'yu açıkladı

25 Temmuz 2022 Pazartesi, 22:15

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Adanaspor, Malili futbolcu Hadi Sacko'yu renklerine bağladı.

Turuncu-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Romanya'nın CFR Cluj takımında oynayan 28 yaşındaki sağ kanat oyuncusu ile 2 yıllık anlaşmaya varıldığı duyuruldu.

Hadi Sacko, Türkiye'de daha önce MKE Ankaragücü ve Denizlispor'da forma giymişti.