Adanaspor, Hadi Sacko'yu açıkladı

Spor Toto 1. Lig takımlarından Adanaspor, Hadi Sacko ile kadrosunu güçlendirdi.

cumhuriyet.com.tr
25 Temmuz 2022 Pazartesi, 22:15
Adanaspor, Hadi Sacko'yu açıkladı
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Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Adanaspor, Malili futbolcu Hadi Sacko'yu renklerine bağladı.

Turuncu-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Romanya'nın CFR Cluj takımında oynayan 28 yaşındaki sağ kanat oyuncusu ile 2 yıllık anlaşmaya varıldığı duyuruldu.

Hadi Sacko, Türkiye'de daha önce MKE Ankaragücü ve Denizlispor'da forma giymişti.


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