Adanaspor, Hüseyin Öztürk ve Ahmet Said Kıvanç'ı renklerine bağladı

Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Adanaspor, sol kanat oyuncusu Hüseyin Öztürk ve kaleci Ahmet Said Kıvanç ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

cumhuriyet.com.tr
25 Haziran 2022 Cumartesi, 09:12
Adanaspor, Hüseyin Öztürk ve Ahmet Said Kıvanç'ı renklerine bağladı
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Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Adanaspor, Medipol Başakşehir'den kaleci Ahmet Said Kıvanç ve Yılport Samsunspor'dan sol bek Hüseyin Öztürk'ü renklerine bağladı.

Turuncu-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 24 yaşındaki Ahmet Said Kıvanç ve 25 yaşındaki Hüseyin Öztürk ile 2'şer yıllık anlaşmaya varıldığı duyuruldu.


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