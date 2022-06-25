Adanaspor, Hüseyin Öztürk ve Ahmet Said Kıvanç'ı renklerine bağladı

25 Haziran 2022 Cumartesi, 09:12

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Adanaspor, Medipol Başakşehir'den kaleci Ahmet Said Kıvanç ve Yılport Samsunspor'dan sol bek Hüseyin Öztürk'ü renklerine bağladı.

Turuncu-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 24 yaşındaki Ahmet Said Kıvanç ve 25 yaşındaki Hüseyin Öztürk ile 2'şer yıllık anlaşmaya varıldığı duyuruldu.