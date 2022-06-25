Adanaspor, Hüseyin Öztürk ve Ahmet Said Kıvanç'ı renklerine bağladı
Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Adanaspor, sol kanat oyuncusu Hüseyin Öztürk ve kaleci Ahmet Said Kıvanç ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Adanaspor, Medipol Başakşehir'den kaleci Ahmet Said Kıvanç ve Yılport Samsunspor'dan sol bek Hüseyin Öztürk'ü renklerine bağladı.
Turuncu-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 24 yaşındaki Ahmet Said Kıvanç ve 25 yaşındaki Hüseyin Öztürk ile 2'şer yıllık anlaşmaya varıldığı duyuruldu.
Video Haberler
- Paraşütüne binen anne ve 2 çocuğu havada askıda kaldı
- 'Saray'a yönelince ortaya çıktı'
- İstanbul'da uyuşturucu baskını: Evini seraya çevirmiş
- İmza atan Okan Buruk'tan samimi açıklamalar!
- 'O paraları Türkiye’ye getireceğiz'
- 'Zaman zaman sohbetlerinde bulunurduk'
- İmamoğlu'ndan, İstanbullulara 'İstanbul Senin' çağrısı
- 'Şeytanın aklına gelmeyecek hesaplar'
- Marmaris’ten yürek yakan görüntüler
- Bu da peruklu hırsız
En Çok Okunan Haberler
-
- Peker'den Ağar hakkında yeni iddialar
- Bakan Bilgin'den ara zam açıklaması
- 'Şeytanın aklına gelmeyecek hesaplar'
- BDDK'den TL ticari kredi kullanımında yeni koşul
- Erdoğan'dan gazetelere ilan
- Selman'ın selamı yanıtsız kaldı
- Erdoğan'dan Marmaris'te 'idam' çıkışı
- İsmailağa cemaatinin yeni lideri açıklandı
- 'Bu kez ciddi krizle karşıyayız'
- ‘Böyle giyinemezsiniz’