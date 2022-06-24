Samba Camara, 2 yıl daha Demir Grup Sivasspor'da
Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor sözleşmesi sona erecek olan defans oyuncusu Samba Camara ile 2 yıllık yeni sözleşme imzaladı.
Demir Grup Sivasspor, yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdürüyor.
Kırmızı-beyazlı ekip, 2020 yılında Fransız ekibi AC Le Havre'den transfer edilen ve 30 Haziran'da sözleşmesi sona erecek olan Mali asıllı Fransız stoper Samba Camara'yla yeniden anlaştı. Samba Camara'nın sözleşmesi 2023-2024 sezonunun sonuna kadar 2 yıl daha uzatıldı.
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