Samba Camara, 2 yıl daha Demir Grup Sivasspor'da

Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor sözleşmesi sona erecek olan defans oyuncusu Samba Camara ile 2 yıllık yeni sözleşme imzaladı.

cumhuriyet.com.tr
24 Haziran 2022 Cuma, 17:39
Samba Camara, 2 yıl daha Demir Grup Sivasspor'da
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Demir Grup Sivasspor, yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Kırmızı-beyazlı ekip, 2020 yılında Fransız ekibi AC Le Havre'den transfer edilen ve 30 Haziran'da sözleşmesi sona erecek olan Mali asıllı Fransız stoper Samba Camara'yla yeniden anlaştı. Samba Camara'nın sözleşmesi 2023-2024 sezonunun sonuna kadar 2 yıl daha uzatıldı.


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