Samba Camara, 2 yıl daha Demir Grup Sivasspor'da

24 Haziran 2022 Cuma, 17:39

Demir Grup Sivasspor, yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Kırmızı-beyazlı ekip, 2020 yılında Fransız ekibi AC Le Havre'den transfer edilen ve 30 Haziran'da sözleşmesi sona erecek olan Mali asıllı Fransız stoper Samba Camara'yla yeniden anlaştı. Samba Camara'nın sözleşmesi 2023-2024 sezonunun sonuna kadar 2 yıl daha uzatıldı.