Adanaspor pes etmedi, 2-0'dan geri döndü!

Yayınlanma: 24.12.2023 - 16:49

Güncelleme: 24.12.2023 - 16:49

TFF 1. Lig'in 17. hafta maçında Bandırmaspor, Adanaspor'u konuk etti.

Bandırma 17 Eylül Stadyumu'nda oynanan maçı Adanaspor 2-0 geriden gelerek 3-2 kazandı.

Bandırmaspor'un gollerini 21 ve 45+6. dakikalarda Emirhan Aydoğan penaltıdan kaydetti. Adanaspor'a galibiyeti getiren goller ise 53. dakikada Burhan Tuzun, 55. dakikada Metehan Altunbaş ve 69. dakikada Dimitri Oberlin'den geldi.

3 MAÇLIK HASRETİNE SON VERDİ

Ligde 3 maç sonra kazanan Adanaspor aldığı bu galibiyetle puanını 19'a çıkartırken, Bandırmaspor ise 29 puanda kaldı.

Adanaspor bir sonraki karşılaşmasında Boluspor'u konuk edecek. Bandırmaspor da sahasında Erzurumspor'u ağırlayacak.