Adanaspor pes etmedi, 2-0'dan geri döndü!
Adanaspor, TFF 1. Lig'in 17. haftasında deplasmanda karşılaştığı Bandırmaspor'u 2-0 geriden gelerek 3-2 mağlup etti.
TFF 1. Lig'in 17. hafta maçında Bandırmaspor, Adanaspor'u konuk etti.
Bandırma 17 Eylül Stadyumu'nda oynanan maçı Adanaspor 2-0 geriden gelerek 3-2 kazandı.
Bandırmaspor'un gollerini 21 ve 45+6. dakikalarda Emirhan Aydoğan penaltıdan kaydetti. Adanaspor'a galibiyeti getiren goller ise 53. dakikada Burhan Tuzun, 55. dakikada Metehan Altunbaş ve 69. dakikada Dimitri Oberlin'den geldi.
3 MAÇLIK HASRETİNE SON VERDİ
Ligde 3 maç sonra kazanan Adanaspor aldığı bu galibiyetle puanını 19'a çıkartırken, Bandırmaspor ise 29 puanda kaldı.
Adanaspor bir sonraki karşılaşmasında Boluspor'u konuk edecek. Bandırmaspor da sahasında Erzurumspor'u ağırlayacak.
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