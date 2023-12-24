Adanaspor pes etmedi, 2-0'dan geri döndü!

Adanaspor, TFF 1. Lig'in 17. haftasında deplasmanda karşılaştığı Bandırmaspor'u 2-0 geriden gelerek 3-2 mağlup etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 24.12.2023 - 16:49
Adanaspor pes etmedi, 2-0'dan geri döndü!
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TFF 1. Lig'in 17. hafta maçında Bandırmaspor, Adanaspor'u konuk etti. 

Bandırma 17 Eylül Stadyumu'nda oynanan maçı Adanaspor 2-0 geriden gelerek 3-2 kazandı.

Bandırmaspor'un gollerini 21 ve 45+6. dakikalarda Emirhan Aydoğan penaltıdan kaydetti. Adanaspor'a galibiyeti getiren goller ise 53. dakikada Burhan Tuzun, 55. dakikada Metehan Altunbaş ve 69. dakikada Dimitri Oberlin'den geldi.

3 MAÇLIK HASRETİNE SON VERDİ

Ligde 3 maç sonra kazanan Adanaspor aldığı bu galibiyetle puanını 19'a çıkartırken, Bandırmaspor ise 29 puanda kaldı.

Adanaspor bir sonraki karşılaşmasında Boluspor'u konuk edecek. Bandırmaspor da sahasında Erzurumspor'u ağırlayacak.


Adanaspor Bandırmaspor TFF 1. Lig

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