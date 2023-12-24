Pota derbisinde tartışma çıktı: Yönetici salondan atıldı!

Galatasaray Ekmas'ın Beşiktaş Emlakjet'i 89-83 mağlup ettiği karşılaşmada sarı-kırmızılı futbolcu Göksenin Köksal ile siyah-beyazlı yönetici Umut Tahir Güneş arasında tartışma yaşandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 24.12.2023 - 16:34
Pota derbisinde tartışma çıktı: Yönetici salondan atıldı!
Abone Ol google-news

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 13. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanan derbide tartışma yaşandı.

Galatasaray Ekmas oyuncusu Göksenin Köksal ile Beşiktaş Basketbol Şube Sorumlusu Umut Tahir Güneş arasında sözlü tartışma yaşandı.

Tartışma saniyeler geçtikçe alevlenirken Galatasaraylı taraftarlar da olaya dahil oldu.

BEŞİKTAŞLI YÖNETİCİ SALONDAN ÇIKARILDI

Güvenlik görevlilerinin müdahalesinin ardından ortam sakinleşirken hakemler, Beşiktaş yöneticisi Umut Tahir Güneş'in salondan çıkarılmasını istedi.

Beşiktaşlı yöneticinin salon dışına alınmasının ardından karşılaşma tekrardan başladı.


galatasaray Galatasaray EKMAS beşiktaş Beşiktaş basketbol Göksenin Köksal Umut Tahir Güneş

İlgili Haberler

Galatasaraylı taraftarlar ile bir araya geldi: Erden Timur'dan derbi açıklaması!

Galatasaraylı taraftarlar ile bir araya geldi: Erden Timur'dan derbi açıklaması!
Derbide kazanan Galatasaray Ekmas: 3 maçlık seriye son verdi!

Derbide kazanan Galatasaray Ekmas: 3 maçlık seriye son verdi!
Eski Galatasaraylıdan derbi tahmini! 'İki takım da ligin en iyisi ancak...'

Eski Galatasaraylıdan derbi tahmini! 'İki takım da ligin en iyisi ancak...'

En Çok Okunan Haberler