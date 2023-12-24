Pota derbisinde tartışma çıktı: Yönetici salondan atıldı!
Galatasaray Ekmas'ın Beşiktaş Emlakjet'i 89-83 mağlup ettiği karşılaşmada sarı-kırmızılı futbolcu Göksenin Köksal ile siyah-beyazlı yönetici Umut Tahir Güneş arasında tartışma yaşandı.
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 13. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanan derbide tartışma yaşandı.
Galatasaray Ekmas oyuncusu Göksenin Köksal ile Beşiktaş Basketbol Şube Sorumlusu Umut Tahir Güneş arasında sözlü tartışma yaşandı.
Tartışma saniyeler geçtikçe alevlenirken Galatasaraylı taraftarlar da olaya dahil oldu.
BEŞİKTAŞLI YÖNETİCİ SALONDAN ÇIKARILDI
Güvenlik görevlilerinin müdahalesinin ardından ortam sakinleşirken hakemler, Beşiktaş yöneticisi Umut Tahir Güneş'in salondan çıkarılmasını istedi.
Beşiktaşlı yöneticinin salon dışına alınmasının ardından karşılaşma tekrardan başladı.
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