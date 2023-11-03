Adanaspor'da teknik direktörlüğe Mustafa Kaplan getirildi
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Adanaspor, teknik direktörlük görevine Mustafa Kaplan'ın getirildiğini açıkladı.
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Adanaspor'un yeni teknik direktörü Mustafa Kaplan oldu.
Turuncu-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Adanaspor'umuz teknik direktör Mustafa Kaplan ile anlaşmıştır. Adanaspor Yönetim Kurulu Başkanımız Bayram Akgül ile Adana'da bir araya gelen Mustafa Kaplan turuncu-beyazlı takımımızın başına getirilmiştir. Camiamıza hayırlı olsun." ifadesi kullanıldı.
Öte yandan Adanaspor, teknik direktör Özhan Pulat ile 6 Ekim'de karşılıklı anlaşılarak yollarını ayırmıştı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Dilan Polat'ın hesabından paylaşım yapan kişi belli oldu
- Avukat Feyza Altun bu kez onları işaret etti
- Laik eğitime yine hançer!
- Bu da 'uçan' parti devleti!
- Enflasyonda aylık seri sürüyor!
- ‘Liberal’ pişkinlik bu işte!
- Gecekondu mahallesindeki komşuları konuştu
- Polat çiftine operasyonda yeni gelişme!
- Memur ve memur emeklisine enflasyon farkı belli oldu!
- Ersan Şen'den şaşırtan 'Dilan Polat' çıkışı