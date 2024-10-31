Adanaspor'da Yusuf Şimşek dönemi!

Trendyol 1. Lig ekibi Adanaspor, teknik direktörlüğe Yusuf Şimşek'in getirildiğini açıkladı.

Adanaspor'da Yusuf Şimşek dönemi!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 31.10.2024 - 19:49

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Adanaspor, teknik direktör Yusuf Şimşek ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Turuncu-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre kulüp başkanı Furkan Akgül, teknik direktör Yusuf Şimşek bir araya geldi.

Görüşmenin ardından teknik direktör Şimşek ile 1 yıllık sözleşme imzalandı.

Akdeniz ekibi, 27 Ekim'de teknik direktör Kemal Kılıç ile yollarını ayırmıştı.


Etiketler: #Trendyol 1. Lig #Adanaspor #Yusuf Şimşek
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