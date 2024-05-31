Adanaspor'dan kulübün satışı için açıklama
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Adanaspor, kulübün iş insanı Ergin Göleli'ye satışına yönelik görüşmelerle ilgili nihai sonucun 3 Haziran Pazartesi günü açıklanacağını duyurdu.
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Adanaspor, kulübün iş insanı Ergin Göleli'ye satışına yönelik görüşmelerle ilgili nihai sonucun 3 Haziran Pazartesi günü açıklanacağını duyurdu.
Turuncu-beyazlı ekipten yapılan açıklamada, kulübün devriyle ilgili yürütülen çalışmaların devam ettiği bildirildi.
Yönetim kurulu olarak, her zaman olduğu gibi Adanaspor'un geleceğini daha sağlam temellere oturtmak, kulübü daha ileri taşıyaması ve sürdürülebilir başarılar elde etmesi için yoğun bir çalışma içerisinde olunduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Bu süreçte, yapılan görüşmelerde belirli bir noktaya gelinmiştir. Ancak, detaylı ve titiz bir değerlendirme süreci gerektiren bu tür anlaşmalarda nihai sonuca ulaşmak zaman alabilmektedir. Pazartesi günü bu süreçle ilgili nihai sonuçları ve anlaşmanın detaylarını paylaşmak üzere gerekli açıklamayı yapacağız. Adanaspor'un geleceği için büyük önem taşıyan bu süreçte, kulübümüzün menfaatlerini en üst seviyede korumak adına azami hassasiyeti göstermeye devam edeceğiz."
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