Aday çok, imza yok
Fenerbahçe’de teknik direktör adayları her geçen gün çoğalıyor. Film sezon başının umarım aynısı olmaz.
Biliyorsunuz başkan Ali Koç, dünya yıldızı bir hoca getireceğini söylemiş, takımı Vitor Pereira’ya teslim etmişti. Şimdi kulüp Pereira’dan boşalan yer için yeni arayışa geçti. Gelen teknik adam Koç döneminde SarıLacivertlilerin 9’uncu hocası olacak. Slaven Bilic, adaylar içinde hâlâ birinci sırada. İkinci sırada bulunan Joachim Löw’ün (sıcak bakmıyor) yanına üçüncü isim olarak Portekizli Jorge Jesus eklendi. İsmail Kartal görev bekliyor. Camia içinde Alex de Souza’yı isteyenler var. Yılmaz Vural da bazı yöneticilerle görüşmüş.
HEYECANLI BEKLEYİŞ BAŞLADI
Fenerbahçe teknik direktör konusunda hata yapmamak ve en iyisini seçmek için uğraşıyor. Bilic ve Löw’le görüşmeler sürerken Jesus’un Benfica’dan ayrılmasıyla birlikte Portekizli için hemen girişimler başladı. Sarı-Lacivertli taraftarlar heyecanla yeni hocayı bekliyor. Jorge Jesus, hem Aziz Yıldırım döneminde hem de Ali Koç başkan seçildikten sonra Sarı-Lacivertlilerin temas kurduğu ancak anlaşma sağlayamadığı bir isimdi. Jesus’un boşa çıkmasının ardından yönetim hemen devreye girdi ve tecrübeli teknik adamla iletişime geçildi. Jesus’un, kısa süre içerisinde teklife yanıt vermesi bekleniyor. Tribünlerin tepkisinin iyice arttığı bu dönemde, 10 Ocak’ta Adana Demirspor ile oynanacak karşılaşmada takımın başında yeni teknik adamın olması, yönetimin en önemli hedefi.
ALLAHYAR DÖNÜYOR
Zorya ile kiralık sözleşmesi biten İranlı forvet Allahyar Fenerbahçe’ye ikinci kez dönüş yapacak. Akıbeti ne olur bilinmez ama golcü oyuncu Fenerbahçe’de kalıcı olmak istiyor.
KADIN TAKIMINDA 12 POZİTİF
Fenerbahçe’nin kadın futbol takımında 9’u sporcu olmak üzere toplam 12 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı.
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