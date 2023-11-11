Aday kadroda yer almamıştı... Belçika Milli Takımı'ndan Dries Mertens yanıtı!

Belçika Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Galatasaraylı futbolcu Dries Mertens'in milli takıma geri dönme ihtimaline ilişkin soruya yanıt verdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 11.11.2023 - 16:47
Aday kadroda yer almamıştı... Belçika Milli Takımı'ndan Dries Mertens yanıtı!
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Galatasaray forması giyen Belçikalı yıldız Dries Mertens için milli takım açıklaması geldi.

Belçika Milli Takımı Teknik Direktörü Domenico Tedesco, cuma günü açıkladığı 26 kişilik aday kadroda Dries Mertens'e yer vermedi.

Domenico Tedesco

"AKLIMIZDAN ÇIKMIŞ DEĞİL"

Toby Alderweireld ile Mertens'in geri dönüşü hakkındaki soruya cevap veren Tedesco, "Her şey mümkün, henüz aklımızdan tamamen çıkmış değiller" sözlerini kullandı.

BELÇİKA MİLLİ TAKIMI PERFORMANSI

Mertens, son olarak 2022 Dünya Kupası'nda Belçika Milli Takımı'nın formasını giymişti.

Belçika Milli Takımı ile toplamda 109 maça çıkan 36 yaşındaki futbolcu, 21 kez gol sevinci yaşadı.


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