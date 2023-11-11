Galatasaray Şampiyonlar Ligi'ne damga vurdu... Dev takımları geride bıraktı!

Yayınlanma: 11.11.2023 - 13:08

Güncelleme: 11.11.2023 - 13:08

Galatasaray, Okan Buruk yönetiminde müthiş bir hücum takımına dönüştü. Sarı-kırmızılı ekibin özellikle Şampiyonlar Ligi'ndeki performansı dikkat çekiyor.

Galatasaray, Avrupa'nın 1 numaralı futbol organizasyonu olan Devler Ligi'nin en çok net pozisyon yakalayan üçüncü takımı konumunda. İlk sırada 24 pozisyonla Manchester City yer alıyor. 2. basamakta 18 net pozisyonla Bayern Münih var. Galatasaray ise 16 net gol pozisyonuyla 3. sırada.

GRUPTA İKİ MAÇI KALDI

Sarı-kırmızılı ekip, Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda 4. maçların ardından 4 puanla 3. sırada yer alıyor. Galatasaray, gruptaki bir sonraki maçını evinde Manchester United'a karşı oynarken, son hafta Kopenhag deplasmanına gidecek.

Gruptaki puan durumu şu şekilde:

1) Bayern Münih (12)

2) Kopenhag (4)

3) Galatasaray (4)

4) Manchester United (3)