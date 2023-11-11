Galatasaray'dan Hatay maçı için özel pankart

Yayınlanma: 11.11.2023 - 15:25

Güncelleme: 11.11.2023 - 15:29

Galatasaray, deplasmanda oynayacağı Hatayspor maçı için anlamlı bir organizasyon yaptı.

Sarı-kırmızılı takımın, çoğu Hatayspor taraftarı olan ve konteyner kentte yaşayan 1 otobüs dolusu depremzedeyi maça getireceği öğrenildi. NEF Vakfı'nın destekleriyle bu akşam Mersin'deki maçta yer alacak olan depremzedeler Hatayspor-Galatasaray maçında yıldız isimleri izleme olanağı bulacak.

Sarı-kırmızılı takım ise ısınma sırasında özel tişört giyecekler ve maça anlamlı bir pankartla çıkacak.

CHRİSTİAN ATSU VE TANER SAVUT UNUTULMADI

Sarı-kırmızılı takım sahaya '6 Şubat'ı unutmayacağız' pankartı ile çıkarken, Galatasaray'ın yedek kulübesinin üstünde depremde yaşamını yitiren Christian Atsu ve Taner Savut'un resimleri olacak.

Hatayspor - Galatasaray mücadelesi Mersin Stadyumu'nda saat 19:00'da başlayacak.