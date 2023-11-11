Galatasaray'dan Hatay maçı için özel pankart
Süper Lig'in 12. haftasında deplasmanda Hatayspor ile karşılaşacak Galatasaray, Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerde yaşamını yitiren yurttaşları anmak için özel bir pankart ile sahaya çıkacak.
Galatasaray, deplasmanda oynayacağı Hatayspor maçı için anlamlı bir organizasyon yaptı.
Sarı-kırmızılı takımın, çoğu Hatayspor taraftarı olan ve konteyner kentte yaşayan 1 otobüs dolusu depremzedeyi maça getireceği öğrenildi. NEF Vakfı'nın destekleriyle bu akşam Mersin'deki maçta yer alacak olan depremzedeler Hatayspor-Galatasaray maçında yıldız isimleri izleme olanağı bulacak.
Sarı-kırmızılı takım ise ısınma sırasında özel tişört giyecekler ve maça anlamlı bir pankartla çıkacak.
CHRİSTİAN ATSU VE TANER SAVUT UNUTULMADI
Sarı-kırmızılı takım sahaya '6 Şubat'ı unutmayacağız' pankartı ile çıkarken, Galatasaray'ın yedek kulübesinin üstünde depremde yaşamını yitiren Christian Atsu ve Taner Savut'un resimleri olacak.
Hatayspor - Galatasaray mücadelesi Mersin Stadyumu'nda saat 19:00'da başlayacak.
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