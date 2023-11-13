Aday olduğunu açıklamıştı: Hasan Arat'ın adaylığında yeni gelişme
Hasan Arat, Beşiktaş Kulübü Divan Kurulunun, adaylık başvurusunu onayladığı açıkladı.
Beşiktaş Kulübü Divan Kurulunun, başkan adayı Hasan Arat'ın adaylık başvurusunu onayladığı bildirildi.
Hasan Arat, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Değerli Beşiktaşlılar, 9 Kasım 2023 Perşembe günü kulübümüze sunduğumuz adaylık başvurumuz, divan kurulu tarafından bugün onaylanmıştır. Beşiktaş'ımıza hayırlı olmasını dilerim" ifadelerini kullandı.
Siyah-beyazlı kulüpte olağanüstü seçimli genel kurul, 26 Kasım Pazar günü, çoğunluk sağlanamadığı takdirde 3 Aralık Pazar günü gerçekleştirilecek.
Değerli Beşiktaşlılar,— Hasan Arat (@Hasan_Arat) November 13, 2023
9 Kasım 2023 Perşembe günü kulübümüze sunduğumuz adaylık başvurumuz, Divan Kurulu tarafından bugün onaylanmıştır.
Beşiktaşımıza hayırlı olmasını dilerim.
Saygılarımla.
Hasan Arat#BuYolBeşiktaşlılarınYolu
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