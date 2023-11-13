Aday olduğunu açıklamıştı: Hasan Arat'ın adaylığında yeni gelişme

Hasan Arat, Beşiktaş Kulübü Divan Kurulunun, adaylık başvurusunu onayladığı açıkladı.

AA
Yayınlanma: 13.11.2023 - 21:04
Aday olduğunu açıklamıştı: Hasan Arat'ın adaylığında yeni gelişme
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Beşiktaş Kulübü Divan Kurulunun, başkan adayı Hasan Arat'ın adaylık başvurusunu onayladığı bildirildi.

Hasan Arat, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Değerli Beşiktaşlılar, 9 Kasım 2023 Perşembe günü kulübümüze sunduğumuz adaylık başvurumuz, divan kurulu tarafından bugün onaylanmıştır. Beşiktaş'ımıza hayırlı olmasını dilerim" ifadelerini kullandı.

Siyah-beyazlı kulüpte olağanüstü seçimli genel kurul, 26 Kasım Pazar günü, çoğunluk sağlanamadığı takdirde 3 Aralık Pazar günü gerçekleştirilecek.

 


Hasan Arat beşiktaş Olağanüstü seçimli genel kurul

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