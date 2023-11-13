Beşiktaş'ta Emre Kocadağ'dan başkan adaylığı kararı!
Beşiktaş Kulübü yönetim kurulu üyesi Emre Kocadağ, olağanüstü seçimli genel kurulda başkanlık için adaylığını koymayacağını duyurdu.
Beşiktaş'ta yönetimde yer alan isimlerden biri olan Emre Kocadağ, başkan adaylığı için kararını açıkladı.
Mevcut yönetim içerisinde asbaşkanlık görevini yürüten Kocadağ, başkanlık seçiminde aday olmayacağını açıkladı. Candaş Tolga Işık'a konuşan Emre Kocadağ, "Bu dönem aday olmayacağım" dedi.
BAŞKANLIK İÇİN 3 ADAY
Beşiktaş'ta şu ana kadar Hasan Arat, Serdal Adalı ve Aydoğan Cevahir, başkanlık için adaylıklarını açıkladı.
Beşiktaş Kulübü'nde başkanlık seçimi 26 Kasım - 3 Aralık tarihlerinde gerçekleşecek.
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