Beşiktaş'ta seçim yaklaşıyor: Başkanlık için bir aday daha!

Yayınlanma: 13.11.2023 - 15:08

Güncelleme: 13.11.2023 - 15:08

Beşiktaş camiasının önemli isimlerinden Aydoğan Cevahir, Cumhuriyet'e özel açıklamalarda bulundu.

Cevahir, siyah-beyazlı kulüpte yapılacak olağanüstü seçimli genel kurulda başkanlığa aday olduğunu açıkladı.

"Başkanlığa adayım" diyen Cevahir, başkan adaylarının kulübün onursal başkanı Süleyman Seba üzerinden seçim süreci yönetmesine tepki gösterdi. Cevahir, "Diğer başkan adayları Süleyman Seba'nın adını kullanıyor. Süleyman ağabey, onursal başkanımızdır. Süleyman ağabeyin adı üzerinden politika yapılmasın. Süleyman Seba Beşiktaş'ın değeridir" ifadelerini kullandı.

Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Rıza Çalımbay'dan övgü dolu sözlerle bahseden Cevahir, tecrübeli hocanın seçim döneminin dışında bırakılması gerektiğini belirterek, "Rıza Çalımbay Beşiktaş'ın değeridir, yıpratılmasın" dedi.

"BEŞİKTAŞ MALİ AÇIDAN ZOR DURUMDA"

Şenol Güneş'in ikinci döneminde oldukça yıpratıldığını söyleyen Cevahir, yeni dönemde bu durumdan ders alınması gerektiğini ifade etti.

Siyah-beyazlı kulübün mali açıdan sıkıntılı günler yaşadığını söyleyen Cevahir, "Beşiktaş şu an mali açıdan zor durumda. Gelecek başkan, bankadan en az 10 milyon dolar kasa kolaylığı sağlamalı. Ben bunu yapacağımın garantisini veriyorum. Beşiktaş için bankalardan 10 milyon dolarlık teminat mektubum hazır" diye konuştu.

"SADECE 4-5 FUTBOLCU KALIR"

Cevahir, futbol takımına ilişkin planlarından bahsederken, "Ara transferde hamle yapılmasına sıcak bakmıyorum. Ara transferde ancak kulüplerin ikinci, üçüncü seviye futbolcularını alabilirsin. Buna karşıyım" dedi.

Siyah-beyazlı takımın birçok transfere ihtiyacı olduğunu kaydeden Cevahir, "Yaz transfer döneminde bu takımdan sadece 4-5 futbolcu kalır. Takımda değişim şart" diyerek sözlerini noktaladı.

Siyah-beyazlı kulüpte Hasan Arat ile Serdal Adalı, başkanlık için aday olduklarını açıklamıştı.

Beşiktaş Kulübü'nün olağanüstü seçimli genel kurulu 26 Kasım - 3 Aralık tarihlerinde düzenlenecek.