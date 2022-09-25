Adem Asil, Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası'nda ikinci altın madalyayı kazandı

Milli sporcu Adem Asil, Fransa'da düzenlenen Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası atlama masasında altın madalya kazandı.

cumhuriyet.com.tr
25 Eylül 2022 Pazar, 21:49
Adem Asil, Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası'nda ikinci altın madalyayı kazandı
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Türkiye Cimnastik Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Adem Asil, atlama masasında serisini sundu.

Adem, 14.725 puanla altın madalya kazanırken, Brezilyalı Caio Souza ikinci, İsrailli Artem Dolgopyat üçüncü oldu.

Adem, halka aletinde de altın madalya elde etmişti.


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