Adem Asil, Avrupa şampiyonu!

Leipzig kentindeki fuar alanında organize edilen şampiyonanın 5. gününde erkekler bireysel halka aleti finali yapıldı.

Elde ettiği 14.400 puanla altın madalyanın sahibi olan Adem Asil, Leipzig'teki organizasyonda ikinci kez kürsünün en üst basamağında yer aldı.

Aynı puanı alan Yunan cimnastikçi Eleftherios Petrounias da halka aletinde Adem Asil ile altın madalya elde etti.

Dün erkekler bireysel genel tasnif finalinde de altın madalya kazanan Adem, 2023'te Antalya'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda da hem halka hem de bireysel genel tasnifte kürsünün en üstünde yer almayı başarmıştı.

Adem, Avrupa Şampiyonası'ndaki madalya sayısını 11'e çıkardı.

"BU MADALYA İÇİN GERÇEKTEN ÇOK ÇALIŞTIM"

Adem, Leipzig kentindeki fuar alanında organize edilen şampiyonanın bireysel halka aleti finalinde altın madalya kazanmasının ardından yaptığı açıklamada, ikinci altın madalyayı kazandığı için mutlu olduğunu ifade etti.

Başarısından ötürü halka aletinde "adının" olduğunu dile getiren Adem, "Benim için halkada Avrupa şampiyonu olmak çok önemliydi. Bu madalya için gerçekten çok çalıştım. Halkada potansiyelim çok yüksek. Bu madalya benim çalışmamın karşılığıdır. İnşallah dünya ve olimpiyatta da altın madalya alacağıma inanıyorum" diye konuştu.

Avrupa'da 4'ü altın 11 madalyası olduğunun hatırlatılması üzerine Adem Asil, "Çok gururluyum gerçekten. Türkiye adına bu kadar önemli başarılar elde etmek mutluluk verici. Bana destek veren bakanlığımıza, federasyonumuza ve kulübüm Şavkar Cimnastik Kulübü'ne çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.



