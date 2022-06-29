Adem Asil'den gümüş, Ahmet Önder'den bronz madalya

Barfiks finalinde milli cimnastikçiler Adem Asil gümüş, Ahmet Önder bronz madalya elde etti

cumhuriyet.com.tr
29 Haziran 2022 Çarşamba, 21:03
Adem Asil'den gümüş, Ahmet Önder'den bronz madalya
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Cezayir'de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nın barfiks finalinde milli cimnastikçiler Adem Asil gümüş, Ahmet Önder bronz madalya kazandı.

Oran kentinde gerçekleştirilen oyunlarda Adem Asil ile Ahmet Önder, barfiks finalinde serilerini sundu.

Adem, 13.950 puanla gümüş madalya, Ahmet ise 13.650 puanla bronz madalyanın sahibi oldu.


Adem Asil Ahmet Önder madalya akdeniz oyunları
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