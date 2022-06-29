Adem Asil'den gümüş, Ahmet Önder'den bronz madalya
Barfiks finalinde milli cimnastikçiler Adem Asil gümüş, Ahmet Önder bronz madalya elde etti
Cezayir'de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nın barfiks finalinde milli cimnastikçiler Adem Asil gümüş, Ahmet Önder bronz madalya kazandı.
Oran kentinde gerçekleştirilen oyunlarda Adem Asil ile Ahmet Önder, barfiks finalinde serilerini sundu.
Adem, 13.950 puanla gümüş madalya, Ahmet ise 13.650 puanla bronz madalyanın sahibi oldu.
Video Haberler
- İmamoğlu'ndan 'Türk Ocakları' göndermesi
- İstanbul'da hareketli dakikalar
- Ali Ağaoğlu kalp krizi geçirdi
- Osmaniye'de feci kaza: 1 ölü, 1 yaralı
- Hareketli dakikalar: Milyonluk yatta can pazarı
- Arda Turan'dan şaşırtan AKP yanıtı
- Sarallara dev operasyon
- 'Elinde son derece ciddi bilgiler, belgeler var'
- 'Şahmeran' operasyonunda yeni gelişme
- AKP'li başkandan işçiye tehdit
En Çok Okunan Haberler
-
- Erdoğdu ve Torun, CHP'den istifa etti
- Peker ile Şener arasında restleşme
- Kulislerdeki 3 'Sedat Peker' söylentisi
- Sarallara dev operasyon
- Şirketlere kayyum atandı, binlerce hesaba el konuldu
- Fotoğraftaki akıl almaz ayrıntı
- Arda Turan'dan şaşırtan AKP yanıtı
- Cumhur'a kötü haber, yüzde 7 kurtarmadı
- Gazeteciler Ünal'a soru sormak istedi, polis engelledi!
- Medyadaki AKP’lilerin Peker iddiaları