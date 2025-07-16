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Adem Bona double-double'a göz kırptı: Philadelphia 76ers'tan farklı galibiyet!

Adem Bona double-double'a göz kırptı: Philadelphia 76ers'tan farklı galibiyet!

16.07.2025 10:50:00
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Adem Bona double-double'a göz kırptı: Philadelphia 76ers'tan farklı galibiyet!

Adem Bona'nın formasını giydiği Philadelphia 76ers, Amerikan Basketbol Ligi (NBA) Yaz Ligi'nde karşılaştığı Washington Wizards'ı 74-58 mağlup etti.

NBA Yaz Ligi'nde Philadelphia 76ers forması giyen milli oyuncu Adem Bona, Washington Wizards'a karşı alınan 74-58'lik galibiyete 9 sayı, 8 ribaunt, 6 blok ve 1 asist ile katkı sağladı.

Las Vegas'ta oynanan NBA Yaz Ligi maçında, Philadelphia 76ers ile Washington Wizards karşı karşıya geldi.

ADEM BONA ETKİLİ OYNADI

Karşılaşmayı 74-58 kazanan 76ers'ta milli oyuncu Adem Bona, 9 sayı, 8 ribaunt, 6 blok ve 1 asist ile yeni sezon öncesi performansıyla dikkati çekti.

76ers'ta Justin Edwards, 17 sayı ile takımın en skorer oyuncusu olurken Wizards'ta ise AJ Johnson 20 sayı attı.

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