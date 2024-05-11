Adı 4 büyüklerle anılıyordu: Cihan Çanak'tan transfer sözleri

Yayınlanma: 11.05.2024 - 11:31

Güncelleme: 11.05.2024 - 11:31

Transferde adı Süper Lig'in devleriyle anılan Belçika'nın Standard Liege takımında forma giyen orta saha oyuncusu Cihan Çanak, kariyer planlamasıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

"KALBİMİN SESİNİ DİNLEYEREK TÜRKİYE'Yİ SEÇTİM"

Ümit Milli Takım'da da forma giyen Cihan, Transfermarkt'a yaptığı açıklamada kalbinin sesini dinleyerek Türkiye'yi seçtiğini belirtti. Belçika'nın alt yaş milli takımlarında U15'ten U20'ye kadar forma giyen Çanak, Eylül 2023'te Türkiye U21 takımından davet aldı ve milli takım tercihini Türkiye'den yana kullandı.

Çanak, "Belçika'nın U13 milli takımında oynadım. U14 seviyesinde Türkiye'yi tercih ettim. Daha sonra Belçika'nın alt yaş kategorilerinde oynadım. 2023 yılında ise Türkiye U21 takımına davet edildim ve Türkiye'yi seçtim" dedi.

"A MİLLİ TAKIM İÇİN SABIRSIZLIKLA BEKLİYORUM"

Genç yaşta düzenli olarak milli takıma çağrılan Çanak, bu sezon sol bek olarak mücadele etse de, asıl yeteneklerini ileri uçta ve orta sahada sergiliyor. Türkiye A Milli Takımı'na davet edilmesi onun için büyük bir onur olacağını söyledi. Genç oyuncu, "Türkiye A Milli Takım formasını giymeyi sabırsızlıkla bekliyorum" şeklinde konuştu.

KENAN YILDIZ VE DENIS DRAGUS İLE İLETİŞİM HALİNDE

Türkiye U21 takımından tanıdığı Kenan Yıldız ve Gaziantep FK forması giyen Denis Dragu? ile iletişim halinde olduğunu belirten Çanak, Dragu?'un çok kaliteli bir futbolcu ve iyi bir insan olduğunu söyledi. Bonservisi Standard Liege'de olan Denis Dragu? ve Cihan Çanak, toplamda 16 resmi maçta birlikte oynadılar.

"SÜPER LİG'DE OYNAMAK İSTERİM"

Cihan, Süper Lig'e transfer olup olmayacağına dair, "Süper Lig'de güzel bir proje olursa oynamak isterim" dedi.

Ancak asıl hedefinin Avrupa'da başarılar elde etmek ve ülkesini temsil etmek olduğunu vurguladı. Gelecek hedefleri arasında LaLiga'da oynamak ve İspanya'da kendini kanıtlamak bulunuyor. Ayrıca bir gün Süper Lig'de oynamak da hayalleri arasında.

"SOL AYAĞIMA GÜVENİYORUM"

Kendisine "Nasıl bir futbolcu olarak tanımlarsınız?" sorusu sorulduğunda, "Forvet oyuncusu olarak kendimi tanımlamam gerekirse, asist yapmayı ve dripling yapmayı severim. Sol ayağıma çok güveniyorum ve başarılı gol pasları verdiğimde çok mutlu oluyorum" dedi.

ABDÜLKADİR ÖMÜR'Ü BEĞENİYOR

3.5 milyon Euro piyasa değerine sahip olan Çanak, bu değerin daha da artabileceğini düşünüyor. Lionel Messi ve Hatem Ben Arfa gibi dünya yıldızlarını örnek alırken, Türkiye'den Abdülkadir Ömür'ün oyun tarzını beğendiğini söyledi.