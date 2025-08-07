Adı Beşiktaş ile anılan Ugochukwu'nun yeni takımı belli oldu!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
7.08.2025 10:07:00
Beşiktaş ile adı anılan orta saha Lesley Ugochukwu'nun yeni adresi açıklandı.

Beşiktaş'ın transfer listesine giren Lesley Ugochukwu'nun yeni adresi Premier Lig oldu.

Önceki günlerde adı siyah-beyazlılarla anılan 21 yaşındaki Fransız orta saha, Chelsea'den Burnley'e transfer oldu.

Premier Lig ekibi Burnley, Ugochukwu ile 5 yıllık sözleşme imzaladığını resmen açıkladı.

BEŞİKTAŞ İLE ANILMIŞTI

Transferin bonservis bedeli kamuoyuyla paylaşılmazken, genç oyuncunun adı kısa süre önce Beşiktaş ile de anılmıştı. Siyah-beyazlıların, Fransız orta sahayı kiralık olarak gündemine aldığı öne sürülmüş, oyuncunun menajerler aracılığıyla önerildiği belirtilmişti.

Kulüpten yapılan açıklamada, birçok kulübün devrede olduğu transferde Ugochukwu'nun tercihini Burnley'den yana kullandığı belirtildi.

"HARİKA BİR HİS"

Fransız oyuncu, imza sonrası yaptığı açıklamada, "Burnley için oynamak harika bir his. Kulübün ilgisinden haberdar olur olmaz projeyi dinlemek istedim. Teknik direktör ve Maxime Estève ile konuştum. Kulübün hedefleri beni çok etkiledi" ifadelerini kullandı.

CHELSEA'YE 27 MİLYON EURO'YA TRANSFER OLMUŞTU

Futbola Rennes altyapısında başlayan Ugochukwu, 2023 yazında Chelsea'ye 27 milyon Euro karşılığında transfer olmuştu. İlk sezonunda Chelsea formasıyla 15 maça çıkan genç orta saha, geçtiğimiz sezon Southampton'da kiralık olarak forma giydi. 31 resmi maçta süre alan Ugochukwu, 1 gol ve 2 asistle oynadı.

BURNLEY'İN 7. TAKVİYESİ

Fransa U21 Milli Takımı'nda da forma giyen Lesley Ugochukwu, Burnley'nin yaz transfer dönemindeki 7. takviyesi oldu.

