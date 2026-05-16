Adı Beşiktaş ile anılıyordu: Şenol Güneş sessizliğini bozdu

16.05.2026 15:18:00
Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın yerine teknik direktörlük görevine getirileceği iddia edilen Şenol Güneş'ten açıklama geldi. Güneş, "Beni bu göreve layık gören tüm Beşiktaş taraftarlarına teşekkür ediyorum" dedi.

Beşiktaş'ta 2025-2026 sezonu hayal kırıklığıyla noktalanırken teknik direktör Sergen Yalçın'ın siyah beyazlı takımdaki geleceği ise belirsizliğini koruyor.

Yalçın, Süper Lig'in son haftasında dün Rizespor ile 2-2 berabere kaldıkları maçı ardından düzenlediği basın toplantısında, gelecek sezona ilişkin başkan ve yönetimle henüz bir görüşme yapmadıklarını aktarmış ve  "3-4 gün içinde bunu belirleyeceğiz. Kulübün menfaatleri adına ne gerekiyorsa onu yapacağız. O yüzden çok konuşmak istemiyorum. İnşallah devam edersek bu tür konuları konuşuruz" ifadelerini kullanmıştı.

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın ile yolların ayrılması halinde Şenol Güneş ile anlaşılabileceği iddiaları ortaya atılırken, deneyimli çalıştırıcıdan bu yönde çıkan spekülasyonlara yanıt geldi.

"BEŞİKTAŞ TARAFTARLARINA TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Transfer iddiaları hakkında Ali Ece'ye konuşan Güneş, "Mühim olan bir göreve gelmek değil, o göreve gelmeniz için layık görülen sevgiyi kaybetmemektir. Beni bu göreve layık gören tüm Beşiktaş taraftarlarına teşekkür ediyorum" dedi.

"KARARI VERECEK OLAN BAŞKANDIR"

Bu konuda kendisinin bir yorum yapmasının doğru olmayacağını dile getiren Şenol Güneş, "Kararı verecek olan sayın başkandır, şu anda Sergen hoca göreve devam ettiğine ve devam edeceği yönünde açıklamalar yaptığına göre benim bir niyet belirtmem saygısızlık olur" diye konuştu.

Şenol Güneş'ten Burak Yılmaz açıklaması: 'Biraz sert konuştu ama...' Deneyimli teknik direktör Şenol Güneş, Gaziantep FK ile yollarını ayıran teknik direktör Burak Yılmaz hakkındaki görüşlerini aktardı.
Şenol Güneş'ten Uğurcan Çakır açıklaması: 'Size ne zararı var?' Trabzonspor'un eski kalecisi ve teknik direktörü Şenol Güneş, bordo-mavili taraftarların Galatasaraylı file bekçisi Uğurcan Çakır'a tepki göstermesi hakkında görüşlerini aktardı.
Şenol Güneş'ten geleceğine dair açıklama: 'Şu an ne desem...' Trabzonspor eski teknik direktörü Şenol Güneş, gündeme dair açıklamalarda bulundu. Güneş, "Gündem futbol dışına kaydı. Futbolun ekonomik tarafını kullanırken ekonomiyle bağlı olarak kirlenme tarafına da fazla kaçıldı. Para kazanmak için üretmeden kolay kazanmak isteyenlerin, futbolunu mesleklerini içinde iyi yapanlara sahip çıkamadığı bir dönem yaşıyoruz" dedi.