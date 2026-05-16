Adı Beşiktaş ile anılıyordu: Şenol Güneş sessizliğini bozdu

Beşiktaş'ta 2025-2026 sezonu hayal kırıklığıyla noktalanırken teknik direktör Sergen Yalçın'ın siyah beyazlı takımdaki geleceği ise belirsizliğini koruyor.

Yalçın, Süper Lig'in son haftasında dün Rizespor ile 2-2 berabere kaldıkları maçı ardından düzenlediği basın toplantısında, gelecek sezona ilişkin başkan ve yönetimle henüz bir görüşme yapmadıklarını aktarmış ve "3-4 gün içinde bunu belirleyeceğiz. Kulübün menfaatleri adına ne gerekiyorsa onu yapacağız. O yüzden çok konuşmak istemiyorum. İnşallah devam edersek bu tür konuları konuşuruz" ifadelerini kullanmıştı.

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın ile yolların ayrılması halinde Şenol Güneş ile anlaşılabileceği iddiaları ortaya atılırken, deneyimli çalıştırıcıdan bu yönde çıkan spekülasyonlara yanıt geldi.

"BEŞİKTAŞ TARAFTARLARINA TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Transfer iddiaları hakkında Ali Ece'ye konuşan Güneş, "Mühim olan bir göreve gelmek değil, o göreve gelmeniz için layık görülen sevgiyi kaybetmemektir. Beni bu göreve layık gören tüm Beşiktaş taraftarlarına teşekkür ediyorum" dedi.

"KARARI VERECEK OLAN BAŞKANDIR"

Bu konuda kendisinin bir yorum yapmasının doğru olmayacağını dile getiren Şenol Güneş, "Kararı verecek olan sayın başkandır, şu anda Sergen hoca göreve devam ettiğine ve devam edeceği yönünde açıklamalar yaptığına göre benim bir niyet belirtmem saygısızlık olur" diye konuştu.