Şenol Güneş'ten Burak Yılmaz açıklaması: 'Biraz sert konuştu ama...'

14.04.2026 17:26:00
Cumhuriyet Spor
Deneyimli teknik direktör Şenol Güneş, Gaziantep FK ile yollarını ayıran teknik direktör Burak Yılmaz hakkındaki görüşlerini aktardı.

Türk futbolunun önemli isimlerinden Şenol Güneş, "Doğanın Kalbi Bolu'da" isimli spor turizmi çalıştayında açıklamalarda bulundu.

"Tekrardan sizi yeşil sahalarda eşofmanla görecek miyiz?" sorusunu yanıtlayan Şenol Güneş, "Birçok parametre koyuyorum, çalışmasak da olur diye düşünüyorum. Sonrasında ise çalıştığım ortamın ne kadar sağlıklı olacağını sorgulamaya başladım" dedi.

"BURAK YILMAZ HAKLIYDI"

Açıklamalarına devam eden Şenol Güneş, şu ifadeleri kullandı:

"Yapay zekâya sordum; o da (gülerek) Türkiye koşullarındaki takımlarda çalışmamın zor olduğunu söyledi.

Dün Burak Yılmaz istifa etti. Biraz sert konuştu ama haklıydı. Maalesef hakemlerimizden herkes şikâyetçi. Bazen diyorum ki, bu ligde iyi ki yokum."

