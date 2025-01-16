Adı Fenerbahçe ile anılıyordu! Alman ekibinden Tuta açıklaması!
Eintracht Frankfurt Teknik Direktörü Dino Toppmöller, Fenerbahçe'nin gündemindeki Tuta ile ilgili konuştu.
Eintracht Frankfurt Teknik Direktörü Dino Toppmöller, ligde cuma günü Borussia Dortmund ile oynayacakları maç öncesi açıklamalarda bulundu.
Alman teknik adam, Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alan Tuta ile ilgili de konuştu.
Toppmöller, "Tuta hakkındaki söylentiler ile ilgili olarak; kendisine ne kadar değer verildiğini ve bizim için çok önemli bir oyuncu olduğunu biliyor. Eğer ilk 11'de başlamazsa, bu ona karşı alınmış bir karar olmayacak, şu anda işlerin iyi gittiği diğer oyuncular için verilmiş bir karar olacak. Yarın oynamasını düşünüyoruz ama göreceğiz." dedi.
Eintracht Frankfurt'ta bu sezon 23 maçta süre bulan 25 yaşındaki savunma oyuncusu Tuta, 1 kez gol sevinci yaşadı.
Etiketler: #fenerbahçe #transfer #tuta #eintracht frankfurt
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