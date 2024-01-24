Adı Fenerbahçe ile anılıyordu: Manchester United'dan Anthony Martial açıklaması!
İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United, Fransız futbolcusu Anthony Martial'ın sakatlığı nedeniyle uzun bir süre sahalardan uzak kalacağını duyurdu.
Manchester United, Anthony Martial'ın kasık şikayeti nedeniyle ameliyat olduğunu ve 10 hafta sahalardan uzak kalacağını açıkladı.
İngiliz kulübünün resmi internet sitesinden yapılan açıklama şöyle:
"Manchester United'ın forveti Anthony Martial, kasık şikayeti nedeniyle geçirdiği ameliyatı başarılı bir şekilde tamamladı ve rehabilitasyon sürecinde yaklaşık 10 hafta sahalardan uzak kalacak. Anthony'ye acil şifalar diliyor ve dönüşünü sabırsızlıkla bekliyoruz."
ADI FENERBAHÇE İLE ANILIYORDU
Fransız futbolcunun adı transferde Fenerbahçe ile de anılıyordu. 28 yaşındaki golcünün, İngiliz takımıyla olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek.
Bu sezon 19 maça çıkan Martial 2 gol, 2 asistlik skor katkısı yaptı.
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