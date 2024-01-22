Çin Ligi'nde forma giyiyordu: Fenerbahçe'ye Melissa Vargas müjdesi

Yayınlanma: 22.01.2024 - 21:30

Güncelleme: 22.01.2024 - 21:39

Fenerbahçe Opet'in milli yıldızı Melissa Vargas, Çin Ligi ekiplerinden Tianjin Bohai Bank'ta forma giyiyor. Çin Ligi'nin bitiş tarihi nedeniyle ara transfer dönemini kaçıracağı için Fenerbahçe'ye transfer olamayacağı düşünülen Vargas'tan Sarı-Lacivertlileri sevindiren haber geldi.

Melissa Vargas çifte kontrat ile hem Çin Ligi ekibi Tianjin Bohai Bank hem de Vodafone Sultanlar Ligi ekibi Fenerbahçe Opet'te forma giyiyor. Bu yıl Çin Ligi'nde ligin sona ermesi ile Vargas'ın ara transfer döneminde yeniden Fenerbahçe Opet'e transfer olması bekleniyordu.

Fakat bu seneki Çin Ligi'nin bitiş tarihinin 6 Şubat 2024 olduğu açıklandı. Türkiye Voleybol Federasyonu'nun transfer talimatnamesine göre ise ara transfer dönemi 3 Şubat 2024'te son bulacak. Çin Ligi'nin bitişi ile TVF'nin açıkladığı ara transfer döneminin uymaması nedeniyle Vargas'ın bu yıl Fenerbahçe Opet'e transfer olup olamayacağı taraftarlarda endişe yarattı.

LİGİN BİTİŞ TARİHİ DEĞİŞİYOR

Transferi ile taraftarları meraklandıran Melissa Vargas'tan ise iyi haber geldi.

Ajansspor'un Voleybol Magazin'den aktardığı habere göre, Çin Ligi'nin bitiş tarihi 6 Şubat'tan 30 Ocak'a çekilecek. Böylece Melissa Vargas, TVF tarafından son tarihi 3 Şubat olarak belirtilen ara transfer dönemine yetişip Fenerbahçe Opet'e transfer olabilecek. Çin Voleybol Federasyonu ise konu hakkında henüz bir açıklama yapmadı.