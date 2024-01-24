Gana Afrika Uluslar Kupası'na veda etti: Fenerbahçeli Alexander Djiku'dan taraftara mesaj!

Yayınlanma: 24.01.2024 - 09:58

Güncelleme: 24.01.2024 - 09:58

Fenerbahçe forması giyen ve Gana Milli Takımı ile Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele eden Alexander Djiku, ülkesinin turnuvaya veda etmesinin ardından bir mesaj paylaştı.

Djiku, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu hayal kırıklığını silmek için kelimeler kesinlikle yeterli olmayacak. Turnuvanın bu aşamasında başarısız olduğumuz için hayal kırıklığına uğradık ve Gana halkı adına çok üzgünüz" ifadelerini yazdı.

GANA TARAFTARINA MESAJ

Ganalı taraftarlara da mesaj gönderen Djiku, "Siz Ganalı taraftarlar tarafından gördüğümüz destek için minnettarız" sözlerini kullandı.

Gana, B Grubu'nda 3 maç sonunda 3 puanla topladı ve grubunu 3. sırada bitirerek turnuvaya veda etti.