Adı Fenerbahçe ile anılıyordu: Robert Lewandowski'den transfer kararı!

25.11.2025 16:39:00
İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekibi Barcelona forması giyen 37 yaşındaki Polonyalı golcü Robert Lewandowski'nin ara transfer döneminde takımından ayrılmayacağı iddia edildi.

Son günlerde adı Fenerbahçe ile anılan Robert Lewandowski, kış transfer dönemi için kararını verdi.

Ara transfer döneminde bir forvet takviyesi planlayan Fenerbahçe'de gündeme gelen isimlerden biri de Robert Lewandowski olmuştu.

LEWANDOWSKI'DEN TRANSFER KARARI

Sky DE'nin haberine göre Fenerbahçe, kış transfer döneminde Robert Lewandowski’yi kadrosuna katmak için somut adımlar attı, ancak Polonyalı yıldız bu teklifi kabul etmedi.

Haberde, Lewandowski'nin en azından sezon sonuna kadar Barcelona’da kalmayı planladığı ve ocak ayında bir transfer düşünmediği ifade edildi.

SÖZLEŞMESİ SONA ERECEK

Barcelona'daki geleceği belirsizliğini koruyan ve sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Lewandowski'nin 1 yıl opsiyonu da bulunuyor.

Bu sezon La Liga’da 9, Şampiyonlar Ligi’nde ise 3 maçta forma giyen Lewandowski, toplamda 569 dakika sahada kalıp 7 gol kaydetti.

