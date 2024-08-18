Adı Fenerbahçe ile anılıyordu: Tottenham'dan Giovani Lo Celso kararı!

Transferde adı Fenerbahçe ile anılan Arjantinli futbolcu Giovani Lo Celso'nun Tottenham tarafından gözden çıkarıldığı iddia edildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 18.08.2024 - 18:54
Adı Fenerbahçe ile anılıyordu: Tottenham'dan Giovani Lo Celso kararı!
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Süper Lig'in 2. haftasında Göztepe deplasmanında 2 puan bırakan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürüyor. Sarı-lacivertlilerin takviye yapmayı planladığı mevkilerden birinin de orta saha olduğu kaydedildi.

Bu bağlamda Fenerbahçe'nin adı bir süredir Giovani Lo Celso ile anılıyordu.

GÖZDEN ÇIKARILDI 

Mourinho'nun Tottenham'dan eski öğrencisi olan Arjantinli orta sahada sıcak gelişmeler yaşanıyor.

NTV Spor'un Express'ten aktardığı habere göre Tottenham, Giovani Lo Celso'yu gözden çıkardı.

MOURİNHO İSTİYOR İDDİASI

28 yaşındaki futbolcuyla yolların ayrılmasının planlandığı, Mourinho'nun da Lo Celso'yu kadrosunda görmek istediği vurgulandı.

Tottenham'ın kiralama ve bonservis dahil toplam 48 milyon Euro ödediği Giovani Lo Celso, 2023-24 sezonunda 24 maça çıkıp 597 dakika süre alabildi ve 2 gol, 2 asistlik skor katkısı verdi.


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