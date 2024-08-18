Fenerbahçe'den 'hak mahrumiyeti' iddiasına yanıt: 'Statta olması ile ilgili kuralsız, hukuk dışı...'
Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Ali Alper Alpoğlu, Ali Koç'un 90 günlük hak mahrumiyeti cezasının Disiplin Talimatı'nın 97/4 maddesine göre para cezasına çevrildiğini ve herhangi bir hak mahrumiyeti cezasının olmadığını açıkladı.
Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Ali Alper Alpoğlu, sarı lacivertli kulübün başkanı Ali Koç'un hak mahrumiyeti cezasına rağmen Göztepe maçında stada geldiği ve kuralsız hareket ettiği iddialarına yanıt verdi.
Ali Alper Alpoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Ali Koç'un cezasınının, para cezasına çevrildiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:
"Belli bazı şahıslar ve hesaplar, Başkanımızın 90 günlük hak mahrumiyeti cezasına rağmen stada geldiğini, kuralsız hareket ettiğini kasten gündeme getirerek manipülasyon yapmaya çalışmaktadır.
GERÇEK ŞUDUR Kİ; Futbol Disiplin Talimatı 97/4’e göre kulüplerin başkan ve yöneticileri hakkında verilen hak mahrumiyeti cezaları çevirilebilmektedir.
İlgili ceza da bu şekilde infaz edilmiştir.
Dolayısıyla Başkanımızın statta olması ile ilgili kuralsız, hukuk dışı hiçbir durum yoktur."
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