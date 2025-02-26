Adı Fenerbahçe ile anılıyordu: VakıfBank'tan Zehra Güneş kararı!
Voleybol Sultanlar Ligi ekibi VakıfBank, 25 yaşındaki milli oyuncu Zehra Güneş ile yeni sözleşme imzalandığını duyurdu. Milli voleybolcunun ismi Fenerbahçe ile anılıyordu.
Sultanlar Ligi ekiplerinden VakıfBank, Zehra Güneş'in sözleşmesinin uzatıldığını açıkladı.
Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"2011 yılından bu yana VakıfBank’ı daima zirveye taşımak için emek veren, başarılarımızda büyük payı olan ve bu sezon kaptanlık görevini üstlenerek ailemize güç katan Zehra Güneş ile sözleşmemiz yenilenmiştir.
Birlikte nice başarılara kaptan!"
25 yaşındaki milli oyuncunun ismi Fenerbahçe ile anılıyordu.
3 SPORCU İLE SÖZLEŞMELER YENİLENDİ
VakıfBank Spor Kulübü, altyapısından yetişen Zehra Güneş, Ayça Aykaç Altıntaş ve Sıla Çalışkan’ın sözleşmelerini uzattığını açıkladı. Sarı-siyahlı ekip bu sezon başında takım kaptanlığı görevini üstlenen Zehra Güneş, libero Ayça Aykaç Altıntaş ve pasör Sıla Çalışkan’ın sözleşmelerini yeniledi.
Zehra Güneş VakıfBank formasıyla 2 FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası, 3 CEV Şampiyonlar Ligi, 4 Türkiye Ligi, 4 Kupa Voley ve 3 Şampiyonlar Kupası zaferi yaşarken, Ayça Aykaç Altıntaş 4 FIVB Kulüpler Dünya Kupası, 4 CEV Avrupa Şampiyonlar Ligi, 4 Sultanlar Ligi, 4 Kupa Voley, 4 Şampiyonlar Kupası şampiyonluğu yaşadı. VakıfBank altyapısında yetişen Sıla Çalışkan ise 2024/25 sezonu öncesi tekrardan sarı-siyahlı ekibe dönmüştü.
Spor Haberleri
- Messi ve Suarez'e 'el ense' cezası!
- Süper Lig ekibinden TFF'ye başvuru!
- Benfica'nın konuğu Braga
- PSG, Stade Briochin deplasmanında
- Juventus'un konuğu Empoli
- Kadınlar Buz Hokeyi Süper Ligi'nde şampiyon İBB!
- VakıfBank'tan Zehra Güneş kararı!
- Real Madrid, Real Sociedad deplasmanında
- Galatasaray'dan derbi hakemi açıklaması!
- Mauro Icardi'den maskeli İstanbul turu!
En Çok Okunan Haberler
-
- Şahin’den Altaylı’ya: ‘Şimdi git pislik çukuruna’
- Önce ‘kaza’ dedi, sonra itiraf etti!
- Yandaştan 'diploma' operasyonu!
- O partinin il başkanı gözaltına alındı!
- Başvurmayan emekliler ikramiye alamayacak!
- Cinsel saldırı davası açıldığı ortaya çıktı!
- 'Adaba aykırı, kabul edilemez'
- 'İthal et' skandalında flaş gelişme
- O bilirkişiye soruşturma açıldı!
- Meclis'teki 'sahte imza' skandalını duyurdu!