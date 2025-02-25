Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin hakemi Slavko Vincic'in alacağı ücret ortaya çıktı!

Yayınlanma: 25.02.2025 - 12:22

Güncelleme: 25.02.2025 - 12:22

Taraftarların heyecanla beklediği Galatasaray - Fenerbahçe karşılaşması golsüz sona erdi.

Sporx'in haberine göre, derbinin hakemi Slavko Vincic, 10 bin Euro ücret alacak.

Haberde Sloven hakemin, ayrıca günlük 800 Euro harcırah aldığı ifade edildi.

UEFA'YA GÖRE DAHA FAZLA KAZANDI

Vincic böylece; Galatasaray - Fenerbahçe derbisini yöneterek UEFA organizasyonlarında maç başı standart ücret olarak kazandığı 6400 Euro'dan 3600 Euro daha fazla kazanmış oldu.

DERBİDE 9 SARI KART GÖSTERDİ

Sloven hakem Slavko Vincic, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin karşılaştığı maçta 9 sarı kart gösterdi.

Bu kartların 5 tanesin Galatasaraylı oyuncular, 2 tanesini ise Fenerbahçeli futbolcular gördü. 1'er sarı kart ise kulübedeki idari menajerlere çıktı.