İtalyanlar duyurdu: Fenerbahçe'den Dusan Vlahovic hamlesi!

İtalyan medyası, Süper Lig ekibi Fenerbahçe'nin Juventus forması giyen 25 yaşındaki Sırp futbolcu Dusan Vlahovic için ocak ayında transfer teklifi yaptığını yazdı.

İtalyanlar duyurdu: Fenerbahçe'den Dusan Vlahovic hamlesi!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 25.02.2025 - 12:32

Fenerbahçe'nin Juventuslu Dusan Vlahovic için yaptığı transfer baskısı, TuttoSport'ta manşet oldu.

Juventus'un şehri Torino'nun en büyük spor gazetesi TuttoSport, Fenerbahçe'nin Dusan Vlahovic için ocak ayında da yüklü bir maaş teklifi yaptığını ancak Sırp golcünün bu teklifi geri çevirdiğini belirtildi.

MOURINHO DA DEVREYE GİRDİ

Haberin detayında verilen bilgiye göre; Juventus'un da satmaya sıcak baktığı Vlahovic için Fenerbahçe, transfer girişimlerine devam ediyor. Mourinho'nun, bu transfer için devreye girdiği fakat Vlahovic'in, Premier Lig hedefi nedeniyle ücret dahi konuşmadan bu teklifi geri çevirdiği aktarıldı.

Randal Kolo Muani'nin transferi sonrası yedek konumuna düşen Dusan Vlahovic'in sezonu sorun yapmadan ve çalışarak bitirme konusunda Juventus Teknik Direktörü Thiago Motta ile anlaştığı, sezon sonunda da Premier Lig'e gitmek istediği belirtildi.

31 MAÇTA 16 GOLE KATKI 

Juventus'un Ocak 2022'de 83.5 milyon Euro bonservisle transfer ettiği 25 yaşındaki Dusan Vlahovic, bu sezon oynadığı 31 maçta 14 gol atıp 2 asist yaptı. 


Etiketler: #Dusan Vlahovic #fenerbahçe #transfer #juventus

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