Adı Galatasaray ile anılıyordu: Mario Lemina'dan dikkat çeken paylaşım!
Transferde adı Galatasaray ile anılan 31 yaşındaki Gabonlu oyuncu Mario Lemina, sosyal medya hesabından sarı-kırmızılı taraftarları heyecanlandıran bir paylaşım yaptı.
Galatasaray'ın, Wolverhampton forması giyen Mario Lemina ile anlaşmaya vardığı iddia edildi.
Sarı-kırmızılıların, Gabonlu futbolcu ile 1.5 + 1 yıllık sözleşme imzalayacağı ileri sürüldü.
Lemina'nın Galatasaray'a imza atmak için bu akşam (çarşamba) İstanbul'a geleceği kaydedildi.
LEMINA'DAN PAYLAŞIM
Galatasaray'ın anlaşma sağladığı Mario Lemina'dan da taraftarları heyecanlandıran bir paylaşım geldi.
Lemina, sosyal medya hesabından kum saatli bir paylaşımda bulundu. Lemina'nın bu paylaşımı Galatasaray taraftarını heyecanlandırdı.
19 MAÇTA FORMA GİYDİ
Bu sezon Wolverhampton'da 19 maçta forma giyen futbolcu, 1 gol atıp, 3 asist yaptı. Lemina, Galatasaray forması giydiği 2019-20 sezonunda 28 karşılaşmaya çıkıp 1 gol atmıştı.
Etiketler: #Mario Lemina #galatasaray #transfer
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