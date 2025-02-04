'Bilinçli kart görme' nedeniyle... Galatasaraylı yıldız PFDK'ya sevk edildi!

Yayınlanma: 04.02.2025 - 23:45

Güncelleme: 04.02.2025 - 23:51

Süper Lig'in 22. haftasında Galatasaray, deplasmanda Gaziantep FK'yi 1-0 mağlup etti. Karşılaşmada sarı kart gören Abdülkerim Bardakcı, "bilinçli kart görme" sebebiyle PFDK'ya sevk edildi.

İşte PFDK açıklaması:

"GALATASARAY A.Ş. Kulübü’nün 03.02.2025 tarihinde oynanan GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.-GALATASARAY A.Ş. Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasındaki “saha olayları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca, “merdiven boşluklarının boş bırakılmaması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 49. maddesi uyarınca ve 02.02.2025 tarihinde kulüp resmi sosyal medya hesabından başka müsabakaya ilişkin olarak yapılan paylaşımda yer alan “futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 38. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

GALATASARAY A.Ş. Kulübü Başkanı DURSUN AYDIN ÖZBEK’in 02.02.2025 tarihinde kulüp resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda yer alan başka müsabakaya ilişkin “futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,

GALATASARAY A.Ş. Kulübü futbolcusu ABDÜLKERİM BARDAKCI’nın aynı müsabakadaki “bilinçli kart görmesi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 37. maddesi uyarınca 04.02.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

GALATASARAYA.Ş. Kulübü İdarecisi İBRAHİM HATİPOĞLU’nun 02.02.2025 tarihinde medyada yapmış olduğu açıklamalarında yer alan başka müsabakaya ilişkin “futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."