Jose Mourinho'dan Galatasaray paylaşımı: Portekizli hocadan 'hentbol' göndermesi!

Yayınlanma: 04.02.2025 - 11:10

Güncelleme: 04.02.2025 - 11:10

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Galatasaray'ı ve hakem Kadir Sağlam'ın kararını hedef alan bir paylaşım yaptı.

Galatasaray'ın Gaziantep FK'yi 1-0 mağlup ettiği maçta Davinson Sanchez'in bir fotoğrafını paylaşayan Jose Mourinho 'hentbol' göndermesi yaptı.

"PAZAR GÜNÜ SONA EREN HENTBOL DÜNYA KUPASI..."

Jose Mourinho'nun ifadeleri şu şekilde:

"Geçtiğimiz Pazar günü sona eren Hentbol Dünya Kupası'nda Portekiz'im mükemmel bir şekilde yarı finale yükseldi ve onları bu başarılarından ve ülkemiz gençliği üzerinde yaratacakları etkiden dolayı kutlamak istiyorum."