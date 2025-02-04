Jose Mourinho'dan Galatasaray paylaşımı: Portekizli hocadan 'hentbol' göndermesi!
Süper Lig ekibi Fenerbahçe'nin Portekizli teknik direktörü Jose Mourinho, sosyal medya hesabından Gaziantep FK-Galatasaray maçındaki Davinson Sanchez'in pozisyonunu paylaştı.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Galatasaray'ı ve hakem Kadir Sağlam'ın kararını hedef alan bir paylaşım yaptı.
Galatasaray'ın Gaziantep FK'yi 1-0 mağlup ettiği maçta Davinson Sanchez'in bir fotoğrafını paylaşayan Jose Mourinho 'hentbol' göndermesi yaptı.
"PAZAR GÜNÜ SONA EREN HENTBOL DÜNYA KUPASI..."
Jose Mourinho'nun ifadeleri şu şekilde:
"Geçtiğimiz Pazar günü sona eren Hentbol Dünya Kupası'nda Portekiz'im mükemmel bir şekilde yarı finale yükseldi ve onları bu başarılarından ve ülkemiz gençliği üzerinde yaratacakları etkiden dolayı kutlamak istiyorum."
Etiketler: #jose mourinho #galatasaray #Davinson Sanchez #hentbol
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