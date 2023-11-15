Adı Galatasaray ile anılıyordu: Norveçli futbolcunun menajeri İstanbul'a geldi!

Transferde adı Galatasaray ile anılan Norveçli futbolcu Emil Breivik'in menajerinin İstanbul'a geldiği kaydedildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 15.11.2023 - 10:03
Adı Galatasaray ile anılıyordu: Norveçli futbolcunun menajeri İstanbul'a geldi!
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İsmi Galatasaray ile anılan Norveçli orta saha oyuncusu Emil Breivik'in menajeri Jim Solbakken, İstanbul'a geldi.

TRT Spor'un haberine göre; Molde forması giyen genç oyuncunun menajeri Solbakken, "Şu an için takım ismi vermem doğru olmaz" dedi.

BÜYÜK BEĞENİ TOPLADI

Galatasaray'ın sezon başında Molde ile oynadığı maçlarda gösterdiği performans ile büyük beğeni toplayan orta saha oyuncusu, bu maçın ardından sarı-kırmızılı ekibin radarına girmişti.

23 yaşındaki oyuncu, bu sezon Molde formasıyla çıktığı 42 maçta 12 gol 10 asistlik performans gösterdi.


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