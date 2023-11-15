Adı Galatasaray ile anılıyordu: Norveçli futbolcunun menajeri İstanbul'a geldi!
Transferde adı Galatasaray ile anılan Norveçli futbolcu Emil Breivik'in menajerinin İstanbul'a geldiği kaydedildi.
İsmi Galatasaray ile anılan Norveçli orta saha oyuncusu Emil Breivik'in menajeri Jim Solbakken, İstanbul'a geldi.
TRT Spor'un haberine göre; Molde forması giyen genç oyuncunun menajeri Solbakken, "Şu an için takım ismi vermem doğru olmaz" dedi.
BÜYÜK BEĞENİ TOPLADI
Galatasaray'ın sezon başında Molde ile oynadığı maçlarda gösterdiği performans ile büyük beğeni toplayan orta saha oyuncusu, bu maçın ardından sarı-kırmızılı ekibin radarına girmişti.
23 yaşındaki oyuncu, bu sezon Molde formasıyla çıktığı 42 maçta 12 gol 10 asistlik performans gösterdi.
En Çok Okunan Haberler
-
- Soylu'nun sessizliğinin nedeni belli oldu
- İstanbul'da düğün salonlarında yeni dönem: Artık yasak!
- Barış Pehlivan'a tahliye yolu
- Yılmaz Vural'ın sözleşmesinde dikkat çeken madde
- Alman bankadan dikkat çeken 2024 yılı beklentisi
- Nihal-Bahar Candan kardeşlere gözaltı
- Son bir ayda 4'üncü intihar
- 'Cesaretin varsa Kandil'e git...'
- 'Bizde öyle göz yok'
- Brezilya rakibine acımadı: 77 şut 9 gol!