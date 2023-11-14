İngiliz ekipten Galatasaraylı yıldıza yakın takip!

Süper Lig ekibi Galatasaray'da forma giyen Fransız futbolcu Sacha Boey'e İngiltere Premier Lig ekibi Arsenal'ın ilgisi olduğu kaydedildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 14.11.2023 - 10:03
İngiliz ekipten Galatasaraylı yıldıza yakın takip!
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Galatasaray’da birçok futbolcuya Avrupa kulüplerinin ilgisi olduğu öğrenildi. 

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal’ın, Sacha Boey’i kadrosuna katmak istediği ifade edildi.

GALATASARAY'DAN SACHA BOEY KARARI

Galatasaray, 23 yaşındaki Boey’i devre arasında göndermek istemiyor. Sarı-kırmızılılar, oyuncunun sözleşmesinde ciddi bir düzenleme yapacak.

Fransız futbolcu bu sezon forma giydiği 22 maçta 1 gol katkısı verdi.


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